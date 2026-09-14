El Registro Civil Móvil llegará a barrio Norte y barrio Mosconi en Plaza Huincul

Se pueden gestionar DNI y pasaportes, entregan 50 turnos por día por orden de llegada

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, acercará sus servicios a la comunidad en un nuevo recorrido de su dispositivo móvil, permitiendo gestionar el DNI, pasaporte y cambios de domicilio, entre otras gestiones registrales.

La atención estará en Plaza Huincul el jueves 24, en el barrio Norte (Tapia y Hermanos Benentes) y el viernes 25 en la sede vecinal del barrio General Mosconi (Av. Mosconi S/N).

La atención en cada dispositivo es de 9 a 14, por orden de llegada y hasta completar el cupo diario de 50 turnos. Para conocer los requisitos de cada trámite y obtener más información, se puede consultar el sitio oficial del Registro Civil en registrocivil.neuquen.gob.ar.