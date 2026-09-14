Hubo capacitación en el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul

Fue el sábado.

El sábado último, el personal de la Central 17 del cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul se llevó adelante una jornada de capacitación en materiales peligrosos.

Se informó que durante la actividad, los voluntarios se capacitaron en identificación y reconocimiento de materiales peligrosos; utilización de la guía de respuesta a emergencias (GRE); interpretación de información para una respuesta segura y eficiente.

Además de prácticas aplicadas mediante un ejercicio práctico.

Desde el cuartel se indicó que la capacitación y el entrenamiento permanente son fundamentales para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la seguridad durante las intervenciones.

Es una manera de avanzar en la experiencia y formación ante los requerimientos que cambian en la ciudad.