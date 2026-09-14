Derrota de Petrolero Argentino frente a Deportivo Roca por el PreFederal de Básquet

Segunda derrota para el conjunto de Plaza Huincul en el PreFederal

El equipo de Plaza Huincul tuvo una gran primera mitad y se fue al descanso ganando el encuentro. Roca fue contundente en el tercer cuarto y declinó la balanza a su favor.

Petrolero Argentino tuvo por delante en los primeros dos cuartos, el primero se lo llevó por 23 a 21 y cerró la primera mitad ganando por 42 a 36. Roca en la segunda mitad salió decidido a ganar el encuentro y tuvo un tercer cuarto a su favor por 37 a 17 (73 a 59).

El resultado final fue a favor de Roca por 92 a 85 que sumó su segunda victoria en dos fechas. Por parte de Petrolero el próximo partido es el 18 de septiembre frente a Centro Español como local.