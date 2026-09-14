Plaza Huincul: brindarán una actividad gratuita para aprender a confeccionar un CV

La actividad se realizará los viernes

Plaza Huincul, junto con la biblioteca Juan Benigar, llevará adelante una actividad gratuita destinada a jóvenes y a todas aquellas personas que necesiten preparar o mejorar su currículum vitae.

La propuesta, busca acompañar a los participantes en la elaboración de un currículum claro, completo y listo para presentar, brindando herramientas para mejorar la presentación de sus antecedentes y facilitar la búsqueda laboral.

La actividad se realizará los viernes, de 17 a 19 horas, en la biblioteca Juan Benigar de Plaza Huincul.

La participación es gratuita y quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 2955 31548 y 2995 506851.