ANA AYDEE ZURITA

Q.E.P.D.

24.06.1940 – 14.09.2026

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 15/09/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado Sanitario Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

Hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud por todo el amor, los momentos compartidos y las huellas que dejaste en nuestras vidas.

Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros, en cada historia, en cada sonrisa y en todo aquello que nos enseñaste.

Descansá en paz. Te vamos a extrañar y llevar siempre en nuestros corazones. Tusnietas Daniela y Jazmin