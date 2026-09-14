30 años de la llegada de la Virgen del Rosario de San Nicolás: la comarca se prepara para la celebración

En paralelo a las actividades religiosas, el Concejo Deliberante de Cutral Co declaró el pasado viernes de Interés Municipal

La comunidad de Plaza Huincul y Cutral Co se prepara para conmemorar los 30 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás a la Comarca Petrolera, con una serie de actividades religiosas que tendrán como lema “Con María, construyamos Territorios de Paz”.

En este marco, se desarrollará una Novena en distintas comunidades de Plaza Huincul, que comenzará el miércoles 16 de septiembre y tendrá como cierre una celebración central el viernes 25 de septiembre, con una procesión y posterior misa en el Estadio de Alianza.

Durante las jornadas de la Novena, la recepción de la imagen de Nuestra Madre María del Rosario de San Nicolás está prevista para las 18:00, mientras que a las 17:45 se convocará a los fieles para esperar su llegada. A las 18:15 se rezará el Santo Rosario y, posteriormente, se celebrará la Santa Misa.

El cronograma en Plaza Huincul

La primera jornada será el miércoles 16 de septiembre, bajo el lema “María, Madre de la Iglesia”, en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. La actividad estará organizada por las comunidades Santa Teresita del Niño Jesús y Jesús Divina Misericordia.

El jueves 17, la Novena continuará en la Capilla María Auxiliadora, con el tema “María, Reina de la Paz”. La organización estará a cargo de las comunidades María Auxiliadora y San Cayetano.

El viernes 18 de septiembre, la actividad llegará a la Capilla Nuestra Señora de Belén, donde se abordará el tema “María, consuelo de los enfermos”. Participarán en la organización la comunidad Nuestra Señora de Belén y Cáritas de Plaza Huincul.

Finalmente, el sábado 19 de septiembre, la Novena tendrá como escenario la Capilla Inmaculada Concepción de María, bajo el lema “María, Madre de los pobres”. La jornada será organizada por la comunidad Inmaculada Concepción de María y la Pastoral Juvenil de Plaza Huincul.

Celebración central el 25 de septiembre

El momento central de la celebración será el viernes 25 de septiembre, cuando se realizará una procesión y posteriormente una celebración religiosa en el Estadio de Alianza, reuniendo a las comunidades de Plaza Huincul, Cutral Có y de distintos puntos de la región.

La conmemoración busca recordar las tres décadas transcurridas desde la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás a la Comarca Petrolera y renovar el encuentro de los fieles en torno a la figura de María.

El Concejo Deliberante de Cutral Co declaró la celebración de Interés Municipal

En paralelo a las actividades religiosas, el Concejo Deliberante de Cutral Co declaró el pasado viernes de Interés Municipal la Fiesta Solemne de la Virgen del Rosario de San Nicolás, prevista para el 25 de septiembre.

La declaración reconoce la importancia de la celebración al cumplirse 30 años de la llegada de la imagen a la Comarca Petrolera, acompañando institucionalmente una fecha significativa para las comunidades religiosas de ambas ciudades.

Colecta solidaria

Como parte de las actividades, durante las distintas jornadas de la Novena se recibirán ofrendas solidarias destinadas a quienes más lo necesitan.

Se solicita especialmente la colaboración con: