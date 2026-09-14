Nelson Álvarez anunció su candidatura a intendente de Plaza Huincul

Se incorporó al espacio Primero Neuquén, desde donde buscará construir su candidatura con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa.

El dirigente anunció públicamente su decisión y confirmó que competirá dentro de Primero Neuquén. Planteó como ejes de su proyecto la gestión, la cercanía con los vecinos y la necesidad de que la ciudad aproveche el crecimiento que atraviesa la provincia.

Nelson Álvarez confirmó este lunes su decisión de competir por la intendencia de Plaza Huincul y anunció que lo hará dentro del espacio Primero Neuquén, con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa.

El dirigente hizo pública su decisión luego de un proceso que, según explicó, viene construyendo desde hace tiempo tanto en el plano personal como político. En su anuncio destacó especialmente su vínculo con Plaza Huincul, ciudad donde nació y se crió.

Álvarez sostuvo que la localidad tiene potencial para crecer y desarrollarse y planteó como uno de los principales desafíos recuperar la capacidad de planificación y proyectar a la ciudad en sintonía con el proceso de crecimiento que atraviesa la provincia.

“Un municipio que dé soluciones, no problemas”

Uno de los conceptos centrales de su propuesta será la necesidad de avanzar hacia un municipio más eficiente y cercano a los vecinos.

En ese sentido, Álvarez afirmó que pretende impulsar una gestión que facilite los trámites y las respuestas a la ciudadanía, con un Estado municipal “rápido, eficaz y de cara a la gente”.

“Quiero construir una gestión real desde la eficacia y las soluciones. No desde el enojo ni desde la crítica permanente”, sostuvo.

El dirigente también destacó la importancia de escuchar a los vecinos antes de tomar decisiones y transformar las demandas de la comunidad en políticas concretas.

El modelo de gestión que destacó

Como parte de su planteo político, Álvarez tomó como referencia algunas de las políticas que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén.

Días atrás recorrió junto al intendente Mariano Gaido el programa de entrega de lotes con servicios que se desarrolla en la capital provincial y que busca facilitar el acceso de familias a terrenos preparados para la construcción de viviendas.

Para Álvarez, este tipo de políticas representan un modelo de gestión que podría ser tomado como referencia para Plaza Huincul, especialmente en materia de acceso a la tierra y planificación urbana.

El dirigente remarcó que pretende que la ciudad pueda aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento provincial y traducirlas en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Su recorrido político y la salida del Ejecutivo municipal

Álvarez recordó además su trayectoria dentro de la comunidad de Plaza Huincul. Durante varios años se desempeñó como presidente del Barrio Otaño, experiencia que, según señaló, le permitió mantener un contacto directo con las necesidades y reclamos de los vecinos.

También hizo referencia a su participación en las elecciones municipales de 2023, cuando integró el proyecto político que acompañó a la actual gestión municipal en su llegada al gobierno.

En aquella elección, la lista que integró aportó una cantidad significativa de votos y obtuvo representación en el Concejo Deliberante a través de la concejal Viviana Casado.

En febrero de este año, Álvarez presentó su renuncia al cargo de secretario de Gobierno municipal. Al explicar aquella decisión, señaló que existían diferencias con la forma en que se estaba desarrollando la gestión y que no estaban dadas las condiciones para ejercer sus funciones de acuerdo con su propia visión.

Según manifestó, una de las principales dificultades que enfrentó durante esa etapa estuvo vinculada a la imposibilidad de brindar respuestas concretas a vecinos que acudían en busca de soluciones.

Primero Neuquén, el espacio elegido

De cara a la próxima disputa electoral, Álvarez confirmó su incorporación al espacio Primero Neuquén, desde donde buscará construir su candidatura con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa.

El dirigente destacó además la necesidad de trabajar de manera articulada con otros municipios y puso como ejemplo la experiencia de Mariano Gaido en la capital neuquina.

“La provincia está creciendo y ese crecimiento debe verse reflejado también en nuestra querida Plaza Huincul”, afirmó.

Su propuesta, según anticipó, estará enfocada en la gestión municipal, el orden, la planificación, la cercanía con los vecinos y la generación de oportunidades para el desarrollo local.

Con este anuncio, Álvarez oficializó su intención de disputar la intendencia de Plaza Huincul y comenzó a delinear públicamente los principales ejes de su proyecto político.

“Es tiempo de proyectar. Es tiempo de gestionar. Es tiempo de poner a Plaza Huincul en el lugar que merece”, expresó al cerrar su anuncio.