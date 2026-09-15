El Huincul Hockey Club renovó autoridades en su Asamblea General y Claudio Lezcano asumió la presidencia

El Huincul Hockey Club de Plaza Huincul realizó su Asamblea General, encuentro en el que se presentó la lectura detallada de las memorias y los balances correspondientes a la gestión institucional. Durante la jornada se concretó la presentación formal de la nueva comisión directiva para el nuevo período.
Al no haberse presentado listas opositoras a la candidatura postulada por la conducción saliente, la nómina fue aprobada por votación unánime de los socios presentes. El desarrollo de la asamblea contó con Paula Ojeda y Gonzalo Ortiz en función de testigos del acto.
Conformación de la nueva comisión directiva La conducción del club quedó integrada de la siguiente manera:
- Presidente: Claudio Lezcano.
- Secretario: Gerardo Clemente.
- Tesorero: Gabriel Vega.
- 1° Vocal Titular: Lara Vega.
- 2° Vocal Titular: Yanina Valenzuela.
- 3° Vocal Titular: Héctor Ortiz.
- 1° Vocal Suplente: Florencia Henrique.
- 2° Vocal Suplente: Cristian Padilla.