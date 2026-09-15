Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 10° Centígrados y la mínima de 3°. El viento se presentará del noreste a 29 kilómetros con ráfagas de 32 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 30 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y en la noche.
Para el miéroles se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 10° Centígrados.