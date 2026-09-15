Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más fuertes serán de 40 kilómetros en la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 10° Centígrados y la mínima de 3°. El viento se presentará del noreste a 29 kilómetros con ráfagas de 32 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 30 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y en la noche.

Para el miéroles se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 10° Centígrados.