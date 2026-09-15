Realizarán una campaña de donación de sangre en el Cuartel de bomberos de Plaza Huincul

El próximo martes 22

Una campaña de donación de sangre se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre en la ciudad de Plaza Huincul, con el objetivo de promover la donación voluntaria y contribuir a la disponibilidad de sangre para quienes la necesiten.

La jornada se desarrollará de 9 a 11, en las instalaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul (Cuartel N.º 17), ubicada en Antonio Rivadulla 1035.

La convocatoria está destinada al público general de entre 18 y 65 años, quienes podrán acercarse para realizar su donación.