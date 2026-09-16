GENARO IDOLO TOLEDO

Q.E.P.D



14-12-1940 15-09-2026

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 17/09/2026 a las 13:00 hs en la necrópolis de CUTRAL CO.



Te fuiste de nuestras vidas, pero nunca de nuestros corazones. Te amamos con el alma… Tu esposa Olga, Andrea e Ignacio tus hijos, Daniel hijo político, Agustina y Bautista tus nietos.

Servicio Social

COPELCO

Traslado Sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios.