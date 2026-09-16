La Estudiantina tiene nuevos ganadores en las instancias Combate y Preguntados

En la instancia combate ganó 5G de la EPET 1 y en Preguntados 5 y 6 cuarta de la EPET 10

Avanzan las instancias competitivas en la Estudiantina 2026, organizada por la Municipalidad de Cutral Co, de Plaza Huincul y Copelco.

En estas últimas jornadas se realizó una competencia denominada “Zona de Combate” que implicaba realizar destrezas físicas por obstáculo inflables en el menor tiempo posible. Algunos se habían entrenado mientras que otros consiguieron buenos resultados a partir de un buen estado físico.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

1° puesto: 5° G – EPET N°1

2° puesto: 5° C – CPEM N°6

3° puesto: 5° Edelmira Mórtola – UTN

Y luego, en el Centro Cultural de Cutral Co finalizó la instancia de competencia “Preguntados” que implicaba la respuesta a preguntas de educación cívica e historia local.

El podio quedó conformado así:

1er Puesto: 5to y 6to 4ta EPET Nº10

2do Puesto : 5to G EPET Nº 1

3er Puesto : 5to A EPET Nº 1