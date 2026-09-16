Se definió el fixture de la Copa Neuquén para Petrolero Argentino, Rivadavia y Alianza de Cutral Co

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) dio a conocer el fixture oficial correspondiente a la fase inicial de la Copa Neuquén. En el programa de partidos quedaron definidos los compromisos y el orden de localías para el Club Petrolero Argentino, el Club Atlético Rivadavia y el Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co.
Fixture de Petrolero Argentino y Rivadavia Petrolero Argentino y Rivadavia integran la misma zona en la fase regular de la competencia. El calendario de encuentros para ambos equipos comprende las siguientes seis jornadas:
- Fecha 1: Don Bosco vs. Petrolero | Rivadavia vs. Unión Zapala.
- Fecha 2: Petrolero vs. Rivadavia.
- Fecha 3: Unión Zapala vs. Petrolero | Rivadavia vs. Don Bosco.
- Fecha 4: Petrolero vs. Don Bosco | Unión Zapala vs. Rivadavia.
- Fecha 5: Rivadavia vs. Petrolero.
- Fecha 6: Petrolero vs. Unión Zapala | Don Bosco vs. Rivadavia.
Fixture de Alianza de Cutral Co Por su parte, Alianza disputará sus seis fechas de la fase regular de acuerdo con el siguiente cronograma de partidos:
- Fecha 1: Alianza vs. Bicicross.
- Fecha 2: Unión Vecinal vs. Alianza.
- Fecha 3: Alianza vs. Los Canales.
- Fecha 4: Bicicross vs. Alianza.
- Fecha 5: Alianza vs. Unión Vecinal.
- Fecha 6: Los Canales vs. Alianza.