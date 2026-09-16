Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noroeste a 27 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 35 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto hacia la noche y en el día puede estar despejado.
Para el jueves se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 15° Centígrados.