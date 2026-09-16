Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento se presentará con ráfagas de 43 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este miércoles una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del noroeste a 27 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 35 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto hacia la noche y en el día puede estar despejado.

Para el jueves se espera una temperatura máxima de 19° y la mínima de 15° Centígrados.