Suspendieron la estudiantina en el IFD N° 13 de Zapala y retiraron a los estudiantes tras una alerta

Según testimonios de estudiantes y familias, la medida se habría adoptado luego de advertirse que uno de los jóvenes presuntamente llevaba un arma de fuego

La actividad prevista para este miércoles 16 de septiembre en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 13 de Zapala fue suspendida y los estudiantes debieron retirarse del establecimiento luego de una situación que generó preocupación en la comunidad educativa.

Según testimonios de estudiantes y familias, la medida se habría adoptado luego de advertirse que uno de los jóvenes presuntamente llevaba un arma de fuego. De acuerdo con las versiones que comenzaron a circular en el lugar, el elemento habría sido utilizado como parte de una caracterización para la estudiantina y se encontraría descargado.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial respecto de la presencia del arma ni sobre las circunstancias concretas en las que habría ingresado al establecimiento.