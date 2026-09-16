Suspendieron la estudiantina en el IFD N° 13 de Zapala y retiraron a los estudiantes tras una alerta

La actividad prevista para este miércoles 16 de septiembre en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 13 de Zapala fue suspendida y los estudiantes debieron retirarse del establecimiento luego de una situación que generó preocupación en la comunidad educativa.
Según testimonios de estudiantes y familias, la medida se habría adoptado luego de advertirse que uno de los jóvenes presuntamente llevaba un arma de fuego. De acuerdo con las versiones que comenzaron a circular en el lugar, el elemento habría sido utilizado como parte de una caracterización para la estudiantina y se encontraría descargado.
Hasta el momento, no hubo confirmación oficial respecto de la presencia del arma ni sobre las circunstancias concretas en las que habría ingresado al establecimiento.