Las EPA Nº 12 y Nº 5 de la comarca compartieron una jornada de actividades físicas

Se realizó el primer encuentro del proyecto “Actividades de los días martes”, una iniciativa organizada por profesores de Educación Física que reunió a estudiantes de la EPA N.º 12 de Plaza Huincul y la EPA N.º 5 de Cutral Co.
La propuesta tuvo como eje principal la realización de actividades físicas y recreativas, generando un espacio de encuentro entre ambas instituciones educativas de la comarca.
Durante la jornada se desarrollaron distintos juegos y actividades vinculadas al movimiento y la recreación. Los estudiantes participaron de una experiencia que permitió compartir, divertirse y fortalecer los vínculos con sus pares.
El proyecto continuará con nuevas actividades durante los próximos días martes, dando continuidad a esta propuesta conjunta entre las comunidades educativas de Plaza Huincul y Cutral Co.