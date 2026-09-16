Las EPA Nº 12 y Nº 5 de la comarca compartieron una jornada de actividades físicas

El proyecto continuará con nuevas actividades durante los próximos días martes

Se realizó el primer encuentro del proyecto “Actividades de los días martes”, una iniciativa organizada por profesores de Educación Física que reunió a estudiantes de la EPA N.º 12 de Plaza Huincul y la EPA N.º 5 de Cutral Co.

La propuesta tuvo como eje principal la realización de actividades físicas y recreativas, generando un espacio de encuentro entre ambas instituciones educativas de la comarca.

Durante la jornada se desarrollaron distintos juegos y actividades vinculadas al movimiento y la recreación. Los estudiantes participaron de una experiencia que permitió compartir, divertirse y fortalecer los vínculos con sus pares.

El proyecto continuará con nuevas actividades durante los próximos días martes, dando continuidad a esta propuesta conjunta entre las comunidades educativas de Plaza Huincul y Cutral Co.