Plaza Huincul: realizarán una nueva reunión del grupo de contención para familiares en duelo por suicidio

Este jueves a las 17 horas se llevará a cabo la segunda reunión del grupo de contención destinado a familiares que atraviesan un proceso de duelo por suicidio.
El encuentro tendrá lugar en el museo Carmen Funes de Plaza Huincul y busca ofrecer un espacio de acompañamiento y contención para familiares que enfrentan una pérdida de estas características.
Quienes necesiten realizar consultas o contar con mayor información sobre el espacio pueden comunicarse al 299 328 5021, ya sea mediante mensaje o llamada telefónica.