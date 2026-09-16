Centro de Día La Novena participó del conversatorio provincial de Abordaje Integral del Suicidio

El encuentro fue convocado por la Mesa C.O.P.A.I. y se desarrolló en la Universidad Nacional del Comahue

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, integrantes del Centro de Día La Novena participaron del Conversatorio Provincial de Abordaje Integral del Suicidio, denominado “Experiencias, desafíos y buenas prácticas para una política de cuidado en comunidad”.

El encuentro fue convocado por la Mesa C.O.P.A.I. y se desarrolló en la Universidad Nacional del Comahue, con la participación de distintos equipos y actores vinculados al abordaje comunitario de la prevención del suicidio.

Durante la jornada, desde el Centro de Día La Novena se compartieron experiencias de trabajo territorial e intersectorial desarrolladas a partir de dos ejes principales.

Uno de ellos fue “En Sintonía Naranja: Escuchar y Hablar para prevenir el suicidio”, una experiencia orientada a generar espacios para alojar la palabra, promover la escucha activa y fortalecer los vínculos comunitarios como herramientas de prevención.

También se presentó el Protocolo de Abordaje ante situaciones de riesgo suicida en escuelas, elaborado mediante un trabajo articulado entre la Consejería en Salud Integral Adolescente, EAOPIE y la Supervisión de Educación Secundaria Distrito II.