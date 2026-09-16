Residuos patológicos en los hogares: el hospital de Complejidad VI lanzó un relevamiento anónimo

Busca reunir información sobre las prácticas que realizan las familias cuando deben descartar materiales utilizados durante tratamientos o cuidados de salud domiciliarios.

El hospital de Complejidad VI lanzó un relevamiento anónimo para conocer cómo se disponen los residuos patológicos generados en los hogares. La iniciativa busca reunir información sobre las prácticas que realizan las familias cuando deben descartar materiales utilizados durante tratamientos o cuidados de salud domiciliarios.

La encuesta apunta a conocer qué sucede con elementos como jeringas, agujas, gasas, vendajes, guantes y otros materiales que pueden haber estado en contacto con sangre o fluidos corporales.

Desde el ámbito sanitario, contar con información sobre estas prácticas permite identificar situaciones que pueden representar riesgos y aportar herramientas para promover una disposición más segura de estos residuos.

¿Qué residuos pueden generarse en un hogar?

Durante determinados tratamientos pueden producirse residuos que requieren un manejo diferente al de la basura domiciliaria habitual. Entre ellos pueden encontrarse materiales utilizados para realizar curaciones, elementos descartables contaminados con sangre o fluidos corporales y, especialmente, objetos punzantes como agujas y jeringas.

El manejo inadecuado de estos elementos puede generar riesgos de cortes o pinchazos y afectar no solo a quienes los utilizan, sino también a otras personas que posteriormente puedan entrar en contacto con ellos.

Recomendaciones para un manejo seguro

Como aporte informativo, se recomienda tener en cuenta algunas medidas básicas cuando se generan este tipo de residuos en el domicilio.

Separarlos de la basura común: los materiales potencialmente contaminados no deberían mezclarse directamente con los residuos domiciliarios.

Prestar especial atención a los objetos punzantes: agujas, jeringas y otros elementos que puedan provocar cortes o pinchazos deben manipularse con especial cuidado. No se deben doblar, romper ni intentar recuperar una vez descartados.

Utilizar un recipiente adecuado: para los elementos punzantes se recomienda un recipiente rígido, resistente y que no pueda perforarse fácilmente, manteniéndolo cerrado y fuera del alcance de niños y mascotas.

No sobrecargar los recipientes: los contenedores deben cerrarse antes de alcanzar su capacidad máxima para reducir el riesgo de accidentes.

Evitar el contacto directo: ante la necesidad de manipular estos residuos, es importante utilizar elementos de protección adecuados y posteriormente realizar una correcta higiene de manos.

No arrojarlos en cualquier lugar: estos residuos no deben ser abandonados en la vía pública, arrojados a espacios abiertos ni mezclados sin más con los residuos comunes.

Consultar antes de descartarlos: cada localidad puede contar con mecanismos específicos para la recepción y disposición de residuos vinculados con tratamientos domiciliarios. Por eso, ante cualquier duda, se recomienda consultar al hospital, centro de salud o autoridad sanitaria correspondiente.

Una encuesta para conocer las prácticas de la comunidad

El relevamiento impulsado por el hospital de Complejidad VI es anónimo y busca obtener información sobre una problemática que puede presentarse en distintos hogares cuando existen tratamientos que requieren el uso de materiales descartables.

La participación de los vecinos permitirá contar con un panorama sobre las formas de disposición que actualmente se utilizan y contribuirá a pensar estrategias de información y prevención.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario dispuesto por el hospital: Formulario anónimo del Hospital de Complejidad VI

La correcta disposición de estos residuos es una responsabilidad que involucra a toda la comunidad y requiere información clara para reducir riesgos tanto dentro de los hogares como durante las distintas etapas de la gestión de residuos.