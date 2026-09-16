Avanza la colocación de luminarias sobre Ruta 7 en Añelo

Las tareas se desarrollan en el sector conocido como la bajada y subida de Shell

Las tareas se desarrollan en el sector conocido como la bajada y subida de Shell, con el objetivo de mejorar la iluminación y las condiciones de circulación en este tramo de la ruta.

Desde el municipio solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución mientras se desarrollan los trabajos, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando las tareas en la zona.

Se recomienda circular con atención y respetar la señalización dispuesta en el sector.