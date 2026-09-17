EPA Nº 12 de Plaza Huincul abrió una convocatoria docente para cubrir una suplencia

Los interesados deberán presentar la documentación correspondiente en

EPA N.º 12 de Plaza Huincul informó la apertura de una convocatoria docente para cubrir una suplencia en el espacio curricular de Liquidación de Sueldos Multiconvenios.

La propuesta está dirigida a profesionales del área interesados en incorporarse a la institución y participar del proceso de inscripción.

Según informó la escuela, los interesados deberán presentar la documentación correspondiente en la sede ubicada en avenida San Martín 593 de Plaza Huincul.

Además, como requisito para la inscripción, se solicita enviar previamente el Currículum Vitae al correo oficial de la institución: epa012@neuquen.edu.ar, y luego acercar la documentación requerida a la escuela.

Documentación requerida

El CV deberá incluir:

Nombre y apellido.

Fotocopia del DNI.

Número de empleado, si lo tuviera.

Correo electrónico.

Estudios realizados.

Títulos.

Certificado de antecedentes penales.

Antecedentes laborales.

Constancia de servicio que acredite la idoneidad.

La recepción de documentación se realiza de lunes a viernes, de 18:15 a 22:15 horas.