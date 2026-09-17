Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 16°. El viento se presentará del noreste a 21 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al sudeste a 19 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros.
El cielo estará mayormente despejado en el día y a la noche se presentará cubierto.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 25° y la mínima de 13° Centígrados.