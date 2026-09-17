Qué anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas pueden llegar a los 21 kilómetros en el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 16°. El viento se presentará del noreste a 21 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche, rotará al sudeste a 19 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros.

El cielo estará mayormente despejado en el día y a la noche se presentará cubierto.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 25° y la mínima de 13° Centígrados.