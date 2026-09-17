Neuquén recibió los tramos de tres rutas nacionales: Nación los transfirió

Además, se hará la circunvalación de Villa La Angostura.

Se trata de tramos de las rutas nacionales 40, 231 y 242, que totalizan más de 165 kilómetros.

Este miércoles, el gobernador Rolando Figueroa firmó la transferencia de una serie de tramos de tres rutas nacionales. También se rubricó un compromiso para finalizar la obra de la Circunvalación de Villa La Angostura. Los dos acuerdos los suscribió con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

El primer convenio establece que Neuquén se hará cargo de la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios al usuario sobre una serie de tramos de rutas de jurisdicción nacional.

Se trata de la ruta nacional N° 242, en un tramo de 58,84 kilómetros entre Las Lajas y el límite con Chile en el paso Pino Hachado; la ruta nacional N° 231, en un tramo de 32 kilómetros desde el empalme de la ruta nacional N° 40 hasta el paso internacional Cardenal Samore; y la ruta nacional N° 40, en un tramo de 75 kilómetros desde el empalme de la ruta nacional 237 hasta el empalme con la ruta nacional N° 231. En todos los casos, la traza continuará siendo de jurisdicción nacional.

La Provincia establecerá y decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza. Podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente.

Además, aportará el financiamiento necesario para la ejecución de las tareas. Podrá promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte de la traza. La efectiva implementación del sistema de peaje requerirá de la suscripción de un nuevo convenio específico con Nación.

Vialidad Provincial confeccionará los proyectos ejecutivos correspondientes a las obras previstas en el Plan de Obras e Inversiones, los cuales quedarán sujetos a convalidación técnica por parte de Vialidad Nacional. Además, el organismo nacional pondrá a disposición de la Provincia todos los proyectos ejecutivos, anteproyectos, estudios, relevamientos, antecedentes y documentación técnica que obren en su poder y resulten de utilidad.

De la firma también participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema y presidente de la dirección provincial de vialidad, José Dutsch.

Circunvalación de Villa La Angostura

Por el segundo acuerdo las partes se comprometen a llevar adelante las gestiones necesarias con el objeto de finalizar las tareas pendientes de ejecución de la Avenida de Circunvalación de Villa La Angostura, sobre la ruta nacional N° 40.

El compromiso se instrumentará a través de convenios específicos e individuales de carácter tripartito a suscribirse entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, en los cuales se establecerán las condiciones particulares de la cesión de la posición contractual a la Provincia, el alcance de las competencias asumidas, el régimen de financiamiento, las responsabilidades de las partes y toda otra condición que resulte pertinente.