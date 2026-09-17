Neuquén: entró a una escuela, golpeó a la docente de sus hijas y podría ir presa un año y medio

El hecho ocurrió en el IFD 12 y quedó registrado en un video de una estudiante

La mujer tenía dos hijas en el IFD 12 en Neuquén capital. Entre el 21 y el 22 de abril de 2025, amenazó a una docente en una reunión de padres y golpeó a la regente y subregente, que tuvieron que ser asistidas por lesiones en la guardia del hospital.

Por ese hecho, se sancionó una ley específica para evitar la violencia contra las y los docentes en la provincia de Neuquén. Pero específicamente sobre el caso, la mujer fue declarada culpable en un juicio y ahora se debate cuál debe ser la pena que debe cumplir.

La fiscal Lucrecia Sola pidió una pena efectiva, es decir que vaya a la cárcel, por un año y seis meses. Sola señaló que la mujer cuenta con una condena anterior, dictada en 2017, a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. También consideró como circunstancias agravantes la violencia desplegada en una institución educativa durante el horario de clases y frente a alumnos y padres, la multiplicidad de delitos y el daño psicológico provocado a las docentes.

También se señaló que la acusada contó con posibilidades de adecuar su conducta a las normas y decidió no hacerlo. “Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, afirmó Sola.

El código penal impide que una misma persona vuelva a recibir una sentencia en suspenso, por lo que en este caso debería cumplir prisión efectiva. La querella pidió dos años y seis meses y planteó la gravedad y extensión del daño psicológico y psiquiátrico provocado a las tres docentes, además de la ausencia de un arrepentimiento genuino por parte de la acusada. Y la defensa pidió una condena en suspenso de seis meses y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Penal, para posibilitar una segunda condena en suspenso.

La identidad de la mujer no se informa para preservar a la adolescente menor de edad que asistía a la institución.