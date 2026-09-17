Plaza Huincul: intiman a tres adjudicatarios de terrenos y notifican la caducidad de otros dos

Tres adjudicatarios fueron emplazados por el término de 10 días

Plaza Huincul informó una serie de medidas vinculadas con adjudicaciones de terrenos municipales, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N.º 1679/2020 y sus modificaciones.

Según el comunicado oficial, tres adjudicatarios fueron emplazados por el término de 10 días para presentar el correspondiente descargo, acompañar comprobantes de pago del terreno y de los servicios retributivos, acreditar la introducción de mejoras y/o presentar las pruebas que consideren pertinentes para hacer valer sus derechos.

La intimación alcanza a los siguientes lotes:

Manzana Lote Adjudicatario 325 02 Urrutia, Gabriel Alejandro 325 15 Salgado, Laura Natalia 718 25 Toledo, Carlos Fabián

La Municipalidad señaló que, vencido el plazo establecido y de no mediar una presentación que modifique la situación, se podrá disponer la caducidad de las respectivas adjudicaciones, conforme al apercibimiento incluido en la notificación.

Caducidad de otras adjudicaciones

Por otra parte, el municipio comunicó que ya se procedió a declarar la caducidad de dos adjudicaciones, de acuerdo con los artículos 8, incisos A y B —modificado por Ordenanza N.º 2022/2024—, 17 y 22 de la Ordenanza N.º 1679/2020.

Los terrenos alcanzados por la medida corresponden a:

Manzana Lote Adjudicatario 139 03 Rodríguez, Gloria Marina “F” 10c Catalán, Pablo Andrés

De esta manera, el municipio notificó tanto situaciones que aún cuentan con un período para presentar descargos y documentación como casos en los que la caducidad de la adjudicación ya fue dispuesta.