Plaza Huincul: intiman a tres adjudicatarios de terrenos y notifican la caducidad de otros dos

Plaza Huincul informó una serie de medidas vinculadas con adjudicaciones de terrenos municipales, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N.º 1679/2020 y sus modificaciones.
Según el comunicado oficial, tres adjudicatarios fueron emplazados por el término de 10 días para presentar el correspondiente descargo, acompañar comprobantes de pago del terreno y de los servicios retributivos, acreditar la introducción de mejoras y/o presentar las pruebas que consideren pertinentes para hacer valer sus derechos.
La intimación alcanza a los siguientes lotes:
|Manzana
|Lote
|Adjudicatario
|325
|02
|Urrutia, Gabriel Alejandro
|325
|15
|Salgado, Laura Natalia
|718
|25
|Toledo, Carlos Fabián
La Municipalidad señaló que, vencido el plazo establecido y de no mediar una presentación que modifique la situación, se podrá disponer la caducidad de las respectivas adjudicaciones, conforme al apercibimiento incluido en la notificación.
Caducidad de otras adjudicaciones
Por otra parte, el municipio comunicó que ya se procedió a declarar la caducidad de dos adjudicaciones, de acuerdo con los artículos 8, incisos A y B —modificado por Ordenanza N.º 2022/2024—, 17 y 22 de la Ordenanza N.º 1679/2020.
Los terrenos alcanzados por la medida corresponden a:
|Manzana
|Lote
|Adjudicatario
|139
|03
|Rodríguez, Gloria Marina
|“F”
|10c
|Catalán, Pablo Andrés
De esta manera, el municipio notificó tanto situaciones que aún cuentan con un período para presentar descargos y documentación como casos en los que la caducidad de la adjudicación ya fue dispuesta.