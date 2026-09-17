Neuquén abre el segundo llamado para el examen provincial de Residencias de Salud

El proceso contempla distintas instancias que los postulantes deberán cumplir de acuerdo con el cronograma establecido.

El próximo 22 de septiembre comenzará el segundo llamado del Examen Provincial de Residencias de Salud de Neuquén, destinado a profesionales interesados en acceder a una residencia y continuar su formación en el sistema de salud de la provincia.

El proceso contempla distintas instancias que los postulantes deberán cumplir de acuerdo con el cronograma establecido.

Las fechas del segundo llamado

Una de las primeras instancias será el encuentro virtual preexamen, previsto para el 8 de octubre. La participación en esta actividad será obligatoria para los postulantes.

Posteriormente, el 14 de octubre se llevará a cabo el examen provincial, que tendrá modalidad virtual.

El cronograma continuará a partir del 1 de diciembre, cuando comenzará la etapa de entrevistas a los postulantes que avancen en el proceso de selección.

Información para los postulantes

Quienes estén interesados en participar del segundo llamado pueden consultar la información oficial a través de la plataforma Residencias Salud Neuquén, donde se encuentran disponibles los detalles vinculados con la convocatoria, el proceso de inscripción, las instancias de evaluación y las condiciones para los postulantes.