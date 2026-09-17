Cutral Co abrie las inscripciones para el concurso del Zapallo XL

La jornada se realizará el próximo domingo 20 de septiembre

La Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas lanzó una convocatoria destinada exclusivamente a artesanos y productores de la comarca para participar de las actividades que se desarrollarán en el marco del Concurso del Zapallo XL.

La jornada se realizará el próximo domingo 20 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín de Cutral Co, y contará con diversas propuestas vinculadas a la producción local, la agricultura familiar y el intercambio de saberes.

Entre las actividades previstas se encuentran la entrega gratuita de semillas, el intercambio de semillas y plantines, una capacitación sobre el cultivo del zapallo y el tradicional concurso que busca premiar al ejemplar de mayor tamaño de la comarca petrolera.

Desde la organización informaron que los artesanos y productores interesados en participar deberán realizar una inscripción previa obligatoria. Para ello, podrán comunicarse al teléfono 2995 108 714, contacto de Adriana Coñuecar.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Sembrando Huertas y auspiciada por la Municipalidad de Cutral Co