Allanamiento en Cutral Co: secuestraron tres erizos africanos y un arma de fuego

Por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica. También fueron incautadas municiones, medicamentos veterinarios y otros elementos de interés.

Un procedimiento realizado en las últimas horas en Cutral Co permitió secuestrar tres erizos africanos, un arma de fuego y municiones, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia relacionada con la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica.

La investigación estuvo a cargo de personal de la División Delitos Ambientales, que llevó adelante distintas tareas para determinar el origen y las circunstancias vinculadas con la presencia de los animales en un comercio de la ciudad.

Como resultado de esas diligencias, se concretó un allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio de Cutral Co. Del operativo participaron efectivos de la dirección Seguridad de la Comarca, junto con personal especializado de Guardafauna de la Provincia del Neuquén.

Durante el procedimiento fueron hallados tres erizos africanos, además de distintos elementos vinculados con el cuidado y tratamiento de animales, entre ellos productos de higiene y medicamentos veterinarios.

En el lugar también se encontró un arma de fuego y municiones, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por otra parte, personal municipal intervino durante el operativo y labró las actas correspondientes por las infracciones constatadas.

El propietario del comercio fue demorado y quedó sujeto a la investigación judicial. En cuanto a los tres erizos africanos, fueron entregados al personal de Guardafauna, organismo que quedó a cargo de su resguardo.