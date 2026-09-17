Neuquén gestiona la llegada de un consulado itinerante de España

Una alternativa que permitiría acercar trámites y servicios consulares a ciudadanos españoles y residentes de la provincia.

El Gobierno de Neuquén inició gestiones para avanzar en la implementación de un consulado itinerante de España en la ciudad de Neuquén, una alternativa que permitiría acercar trámites y servicios consulares a ciudadanos españoles y residentes de la provincia.

La iniciativa fue abordada durante una reunión que mantuvo el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, con el cónsul de España en Bahía Blanca, Francisco Javier San Román Gómez, quien recientemente asumió sus funciones y eligió a Neuquén como el primer destino de su agenda en la Patagonia.

Del encuentro también participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero.

Durante la reunión, las autoridades realizaron una presentación general de la provincia y analizaron distintas acciones destinadas a fortalecer la relación institucional entre Neuquén y España.

Un consulado itinerante en Neuquén

Uno de los principales puntos de la agenda fue la posibilidad de implementar un consulado itinerante en Neuquén capital. La propuesta apunta a facilitar el acceso a trámites y gestiones consulares para quienes actualmente deben trasladarse hasta Bahía Blanca para realizar determinados procedimientos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que existe interés en avanzar con la iniciativa y pusieron a disposición equipos y recursos para colaborar con su concreción.

Según se informó, la propuesta de instalar un servicio consular itinerante en Neuquén ya se encontraba entre los proyectos contemplados por el nuevo cónsul español.