Retiraron un presunto artefacto explosivo que se encontró en Plottier

Trabajó el personal de bomberos de la Policía provincial.

Después de la denuncia de hallazgo que hizo un vecino de Plottier, se coordinó una tarea entre el personal especializado para retirar un artefacto que se presumía era explosivo.

En la tarea trabajaron el Centro de Operaciones Policiales (COP), personal de la comisaría Séptima de Plottier, la dirección Bomberos —División Explosivos— y Tránsito municipal. Todas las áreas coordinadas hicieron que se interviniera de manera segura.

En principio, se sospechó de una granada de mano que estaba en inmediaciones de un desagüe del Loteo Caminos del Sol. De inmediato, los efectivos establecieron perímetros de seguridad, restringieron el tránsito de personas y vehículos, y evacuaron preventivamente a trabajadores de una obra cercana.

Luego el personal especializado de la División Explosivos verificó el artefacto, procedió a su levantamiento y resguardo para una posterior destrucción controlada.

Como parte del operativo, se realizó además un rastrillaje preventivo en el sector, sin hallar otros elementos de interés. La rápida coordinación entre las distintas áreas permitió resguardar a vecinos y trabajadores y garantizar una intervención segura.