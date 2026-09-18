El Coro Amulen se presentó en el Auditorio de la Casa de Gobierno en Neuquén

El reconocido coro de Plaza Huincul y Cutral Co se presentó en las escalinatas del Auditorio de la Casa de Gobierno. Estuvo para la presentación el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, que los felicitó personalmente.
El Coro Polifónico Amulen de Cutral Co y Plaza Huincul conducido por su director Eusebio Chiste presentó su repertorio de obras más reconocidas, en esta oportunidad que fue solemne porque estaban en el predio histórico de la Casa de Gobierno, en Rioja y Roca.
Este grupo independiente de 26 integrantes va por los 40 años de trayectoria. “Felicitaciones por la constancia y por representar la identidad y la cultura de Neuquén en cada escenario y espacio de encuentro”, dijo el ministro Tobares.