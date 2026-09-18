Policía allanó un nuevo “kiosco narco”: secuestraron droga, municiones y una importante suma de dinero

En el lugar había casi 4 millones de pesos, además de drogas y municiones

Una denuncia anónima permitió detectar un nuevo lugar de venta de droga, ya que muchos los anteriores fueron allanados e identificados por la policía en otros procedimientos.

Este nuevo punto de venta o “kiosco narco” estaba en la ciudad de Cutral Co pero tenía conexión con otros tres lugares ya identificados de Plaza Huincul. Durante un mes, la policía Antinarcóticos recopiló pruebas de los movimientos que se realizaban para la venta.

Con todo ese material, solicitaron un allanamiento en la fiscalía especializada a cargo de Gastón Liotard. Se informó que se secuestraron dosis de Clorhidrato de Cocaína y Cannabis Sativa (marihuana), 7 teléfonos celulares, dinero en efectivo que ronda la suma de casi 3.800.000 millones de pesos, gran cantidad de cartuchos de armas de fuego de diversos calibres como cartuchos calibre 762 y calibre 32 y un automóvil tipo sedan, que era utilizado para llevar a cabo la actividad ilícita.

Además se imputó en una causa judicial a cuatro personas , dos hombre de 28 y 46 años y dos mujeres de 34 y 29 años. La policía de Cutral Co contó con la colaboración de personal de la Div. Antinarcóticos Lago del Sur (San Martin de los Andes); Div. Antinarcóticos Alto Neuquén (Chos Malal).