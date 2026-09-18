Los Chama de Cristal presentan dos canciones para sus nuevos recitales

Se trata de los cover de Corazón Mágico y el fusión de Carta número 3 y Quinceañera

Los músicos de Cutral Co festejarán esta nueva creación con presentaciones por distintos escenarios neuquinos y regionales.

A lo largo de todos estos años representaron a Neuquén con su característico estilo de cumbia campera, combinando cumbia, chamamé, rancheras, corridos y ritmos populares, y convirtiéndose en una de las agrupaciones más reconocidas y queridas de la región.

Uno de los temas es un cover de Corazón Mágico, que popularizó Dyango en los años 80 y la otra es Carta 3 junto con Quinceañera. Las versiones tienen el ritmo característico del grupo que no deja una pista de baile vacía.

Una nueva etapa para una banda que hace casi tres décadas viene representando la identidad musical de Neuquén y del sur del país. Para contrataciones 📲 Marcelo Orellana – 299 553 0568