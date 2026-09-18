Petrolero Argentino recibe a Centro Español por la tercera fecha del Torneo PreFederal de Básquet

El Matador va en busca de la primera victoria en la competencia

Petrolero Argentino jugará esta noche su compromiso correspondiente a la tercera fecha del Torneo Pre-Federal 2026 cuando se enfrente a Centro Español. El encuentro se disputará en el estadio Vicente “Cacho” Ciucci, «La Cueva», a las 22:00 horas, tras confirmarse una modificación en el horario fijado originalmente.

El equipo de Plaza Huincul afrontará el juego con el objetivo de sumar su primer triunfo en el certamen. En sus dos presentaciones anteriores, Petrolero cayó derrotado ante Pérfora en el clásico disputado como local y frente a Deportivo Roca en condición de visitante.

En ambos partidos, el conjunto de Huincul sostuvo el ritmo de juego durante la primera mitad, sufriendo la diferencia en el marcador tras el descanso.

Por su parte, Centro Español llega a este compromiso posicionado como uno de los planteles que aspira a pelear por los primeros puestos del torneo.