Entraron a robar al Centro de Salud del barrio Peñi Trapun

Es la segunda institución que sufre un robo en el sector, antes fue la Casa del Joven

Es el segundo robo a una institución, porque días antes también ingresaron a la Casa del Joven, dependencia municipal de atención a las adolescencias.

En el caso del centro de salud, el hecho se hizo público por el repudio que generó entre los trabajadores, representados por el gremio ATE.

“Desde ATE Salud Verde y Blanca manifestamos nuestro profundo repudio ante el hecho de robo ocurrido en el Centro de Salud Peñi Trapún”, dijeron y agregaron “estos hechos afectan no solo a los trabajadores, sino también al normal funcionamiento del establecimiento y, en consecuencia, a toda la comunidad que necesita de este servicio de salud”.

Se supo que los ladrones entraron por una ventana tras violentar la reja y que se llevaron equipos electrónicos y medicamentos. Desde ATE se pidió “que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, proteger las instalaciones y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”.

