Ramiro Caparroz y Felipe Navarrete fueron convocados al Campus de Desarrollo U15 de la CAB

Ambos jugadores son del Club Pérfora

Los jugadores Ramiro Caparroz y Felipe Navarrete, integrantes de la categoría U15 del Club Pérfora, fueron seleccionados para participar del Campus Regional de Desarrollo U15 Masculino – Zona Sur. La actividad es organizada por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) e integra a una nómina de 17 deportistas de la región sur del país.

La jornada de entrenamiento se llevará a cabo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, entre el 21 y el 24 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo Butaló. Durante los cuatro días de trabajo, los basquetbolistas realizarán actividades formativas y entrenamientos junto al staff de profesionales de la CAB.

Esta instancia de desarrollo constituye una etapa previa a las convocatorias para las Preselecciones Nacionales. La planificación del trabajo apunta a la preparación de la categoría con vistas a la competencia U16 fijada para el año 2027.