Estudiantina 2026: pese a los empates habrá premios para cada uno de los ganadores

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y el presidente de la cooperativa Copelco, Máximo Cisneros, decidieron otorgar el monto total de cada premio a todos los cursos que compartieron el podio de la Estudiantina 2026.
Con esta medida, las sumas destinadas a las posiciones ganadoras no se dividirá entre los cursos empatados, sino que cada división percibirá la cifra completa correspondiente a su lugar en el podio.
La asignación de los fondos para los cursos ganadores quedó fijada según la posición alcanzada en el certamen:
- Primer puesto: Los dos cursos empatados en el primer lugar recibirán $17 millones cada uno.
- Segundo puesto: El curso ubicado en la segunda posición obtendrá $12 millones.
- Tercer puesto: Los dos equipos que compartieron el tercer lugar recibirán $8 millones cada uno.
Conformación del podio final se definió de la siguiente manera:
- 1° puesto (8 puntos): Compartido por 5° G de la EPET N° 1 y 5° B del CPEM N° 6.
- 2° puesto (4 puntos): 5° C del CPEM N° 6.
- 3° puesto (3 puntos): Compartido entre la alianza de 6° y 5° 4ª de la EPET N° 10 y 6° F de la EPET N° 1.