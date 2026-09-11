SONIA DEL CARMEN CASTILLO MUÑOZ

Necrológica QEPD

20/05/1953 – 10/09/2026

“Hoy despedimos a una mujer muy especial, una madre y abuela que dejó una huella imborrable en el corazón de toda su familia”. “Te vamos a extrañar profundamente, pero nunca te vamos a olvidar”.

“Descansa en paz! Tu recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 12/09/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.