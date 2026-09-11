Petrolero Argentino disputará un amistoso frente a Añelo este domingo

Será en las categorías Reserva y Primera

El Club Social y Deportivo Petrolero Argentino confirmó la realización de una jornada de partidos amistosos frente al Club Atlético Añelo para este domingo 13 de septiembre. El encuentro marcará el regreso de la actividad futbolística para el equipo de Plaza Huincul.

Horarios y categorías La programación oficial del choque se dividirá en dos categorías:

Reserva: El partido de la división reserva comenzará a las 12:00 horas.

Primera: El encuentro de la categoría primera se disputará a las 14:00 horas.

Ingreso y servicios Desde la organización de la institución informaron que la entrada para el público será gratuita durante toda la jornada. Asimismo, el predio contará con servicio de buffet a disposición de los asistentes.