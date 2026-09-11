La Estudiantina 2026 empezó a pleno en Cutral Co y Plaza Huincul

En el Centro Cultural José Rioseco comenzó la primera jornada.

Esta mañana, como estaba previsto, comenzó la Estudiantina 2026 en el centro cultural José Rioseco, en el Parque de la Ciudad.

En la ceremonia oficial estuvieron los intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza, de Plaza Huincul, además de las autoridades.

Las chicas y chicos de los diferentes cursos participantes llevaron sus hinchadas y mascotas. La apertura después de los discursos que dieron la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintia Ferreyra Mesa; el director de Deporte y Juventud; Juan Pablo Churrarín: la directora de Juventud de Plaza Huincul, Julieta Querci y de Deportes, Gustavo Ciucci. Los presidentes de los Deliberantes, concejales, las familias y alumnos.

“Gracias por estar compartiendo este inicio, un año más, todos juntos. Les deseamos que pasen estos cinco días de maravilla, con cautela. Es para que todos los equipos se diviertan y sean los mejores. A disfrutarlo”, sostuvo el jefe comunal, Larraza.

“La juventud de Cutral Co y Plaza Huincul es la del presente y del futuro. Estamos unidos, somos una sola comunidad y tenemos que trabajar, luchar y estudiar juntos. Estos días van a ser los días más felices de sus vidas”, dijo el intendente Rioseco al dejar inaugurada la propuesta.

“Esta estudiantina es la única de la provincia”, había indicado Ferreyra Mesa en la apertura de los discursos.

El primer desafío fue la disciplina de expresión artística. El colorido de cada una de los participantes, con las letras corpóreas, más las banderas, y redoblantes demostraban cada una de las hinchadas, y las mascotas.