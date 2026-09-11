Compactan casi 200 vehículos en la caminera de Plaza Huincul

Son autos y motos que quedaron en estado de abandono, tras ser secuestrados por la policía

Los vehículos fueron declarados en estado de abandono en mayo pasado. La policía de Neuquén contrató a una empresa de Bahía Blanca que comenzó a compactar autos y motos que estaban en el exterior del predio de la policía caminera, en el ingreso a Plaza Huincul

La tarea comenzó el jueves por la mañana y se extendió por varias horas porque continuó en el predio del Destacamento Filli Dei Norte.

En total se compactarían 161 unidades, entre motos y vehículos, en la zona de Plaza Huincul y unas 26 unidades en el barrio Filli Dei Norte. En total 187 unidades.

El secretario de Seguridad de Plaza Huincul, Ramón Lecaro, explicó que son vehículos que están a disposición del Ejecutivo Municipal porque fueron secuestrados por el Juzgado de Faltas. “Hay vehículos que están ahí hace 20 años, y hay un peligro ambiental porque debajo pasa el gasoducto Cordillerano y desde TGS se solicitó un saneamiento por el peligro que implica”, dijo Lecaro.

La mayoría son motos pero también hay vehículos. Todos quedaron sin retirar por parte de sus dueños, que fueron notificados de la compactación. “Desde la secretaría hicimos un montón de trámites administrativos y legales para proceder, ya que muchos son de vieja data”, contó Lecaro.

No se compactarán los vehículos que están a disposición de la Justicia Penal, que dependen del Poder Judicial de Neuquén, porque allí el municipio no tiene injerencia. Si se sumó el municipio de Cutral Co, que tenía a disposición más de 60 vehículos en estado de abandono.

“El lugar tiene impacto ambiental por la corroción de los vehículos, por los fluidos que derraman en el terreno pero además porque debajo corre el gasoducto Cordillerano, ya tuvimos planteamientos de TGS por la situación”, dijo Lecaro.