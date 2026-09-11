Asumieron las nuevas autoridades de la UTN FRN en Plaza Huincul: el desafío de enseñar junto al desarrollo del GNL

La flamante decana, Patricia González y el vicedecano, Henry Torrico estarán al frente hasta el 2030.

El jueves por la noche asumió la nueva conducción de la facultad Regional del Neuquén de la UTN, y a partir de ahora, estará a cargo de la decana Patricia González y el vice Henry Torrico. Fueron electos en mayo pasado y su gestión será hasta el 2030.

La ceremonia fue muy emotiva porque se despidió después de 18 años, el ahora, exdecano, Pablo Liscovksy y el vice, Horacio Spesot.

El decano Pablo Liscovsky dejó la función después de 18 años en la UTN -FRN-

El decano saliente, agradeció la tarea que entre todos los claustros lograron llevar adelante para que la entonces unidad regional académica se transforme en la facultad Regional del Neuquén y que se cumplan los procesos electorales de conducción. La presencia del rector de la UTN, Rubén Soro, marcó también la importancia del acto.

Liscovsky, en su discurso de despedida leyó el resultado de la última auditoría en la que se especificó que el 20% de los fondos provienen de Nación, mientras que el 80 % restante lo genera la propia facultad. “Hemos escuchado durante estos dos últimos años que las universidades no se auditan. Y sí hay auditorías”, sostuvo.

Destacó el acompañamiento del intendente Ramón Rioseco, quien desde un primer momento aceptó trabajar en conjunto. “Sin tener que hablar demasiado, aceptó”, subrayó. Les pidió a las flamantes autoridades que sigan en el camino trazado.

A su término, la decana González le agradeció el “compromiso y el respeto” a su antecesor. “Estamos atravesando una región con profundasa transformaciones que impactan en la vida productiva y laboral, que requiere formar nuevas capacitaciones o competencias, tanto en lo técnico como lo profesional”, dijo. “Vaca Muerta ahora nos pone en ese desafío. Estamos vinculados como universidad en todo el ecosistema socioproductivo”, mencionó.

En este sentido, también destacó la investigación que se intenta infundir a los estudiantes. Anunció que se presentará ante el Consejo Superior de la UTN, dos propuestas nuevas: la diplomatura en GNL y la licencitura en Petróleo y Tecnologías Digitales que será un ciclo de complementación curricular.

“Queremos ser parte de este desarrollo productivo y económico. Que haya un real derrame para nuestras ciudades pero no perder lo principal que es la formación de jóvenes”, apuntó. Recordó que el 84% de los ingresantes a las carreras en la facultad, son “primera generación de estudiantes universitarios”.

Destacó las políticas públicas a nivel local que permiten avanzara en el proceso de estudio. Señaló que profundizarán las políticas de enseñanza para acompañar el ingreso de los estudiantes y garantizar que se mantengan en todo el proceso educativo. “Excelencia, inclusión y compromiso, son los pilares de nuestra misión”, señaló y subrayó la importancia de la labor de todo el sistema: docentes, no docentes, graduados, empresas, entre otros.

El rector Rubén Soro destacó el cambio que a lo largo de los años tuvo esta facultad, en un escenario que, en especial durante los últimos dos años, donde el financiamiento está reducido.

A la ceremonia concurrieron los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, representantes de instituciones, e invitados especiales.