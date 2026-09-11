11 de septiembre: hoy es el día del maestro

Desde distintos sectores hicieron sus salutaciones.

En todo el país se recuerda hoy el día del maestro y la maestra, por esta razón hoy no hay clases en las escuelas primarias.

Desde la CTA Autónoma se emitió un comunicado. “Saludamos a todas y todos los docentes en su día. Reconocemos a quienes, con compromiso y vocación sostienen cada día la educación pública, acompañan a nuestros niños, niñas y jóvenes, y construyen desde las aulas una sociedad más justa, solidaria e igualitaria”, se indicó.

“Ser docente es enseñar, acompañar y construir futuro, pero también es organizarse y luchar por salarios dignos, condiciones laborales justas y educación de calidad para todos y todas. Hoy no solo homenajeamos la tarea de enseñar: reconocemos la lucha de quienes defienden la escuela pública y los derechos de la clase trabajadora. Porque la educación no es un gasto. Es un derecho y una herramienta de transformación social. Nuestro reconocimiento y abrazo a cada docente que lucha, enseña y transforma. ¡Feliz Día del Maestro!”, cconcluyó.