Volver al origen: Godoy propone que el ENIM no solo financie sino que genere ideas de desarrollo

El ENIM tenía en sus orígenes, la función de generar ideas de reconversión productiva y económica. Godoy propone un regreso a esos tiempos

El proyecto se denomina “ENIM Transforma” y está pensado para desarrollar productos y crear empleo en la comarca. En sus orígenes, el ENIM debía destinar fondos a conseguir una reconversión productiva, diversidad económica y tras varios fracasos relacionados con la industrialización en origen, finalmente se decidió que los fondos se destinaran a obra pública local.

En ese cambio, el ENIM, ente que administra los fondos del yacimiento El Mangrullo para Cutral Co y Plaza Huincul, perdió esa función de generación de ideas.

El concejal Fabián Godoy presentó un Proyecto de Comunicación para evaluar la creación de “ENIM Transforma”, una iniciativa que busca vincular el financiamiento del ENIM, el conocimiento técnico de la Universidad Tecnológica Nacional y la capacidad de las empresas y los trabajadores de Cutral Có y Plaza Huincul.

La implementación del programa debería realizarse con una ordenanza a la que además adhiera Plaza Huincul. Por ahora es una formulación, la intención de su creación.

La propuesta parte de una idea concreta: aprovechar una parte de los recursos generados por la actividad hidrocarburífera para desarrollar conocimiento, tecnología, productos y nuevas fuentes de trabajo en la comarca.

“No alcanza solamente con financiar actividades existentes. Tenemos que generar las condiciones para que nuestros talleres y empresas puedan desarrollar productos propios, venderlos y crear empleo sostenible”, expresó Godoy.

El proyecto propone conformar un Comité Ejecutivo reducido, integrado por dos representantes del ENIM, uno de la Municipalidad de Cutral Có, uno de la Municipalidad de Plaza Huincul y un representante de la UTN como referente técnico.

Este Comité tendría a su cargo la conducción de un estudio de prefactibilidad de noventa días. Las empresas, cámaras, escuelas técnicas, cooperativas, trabajadores y especialistas serían convocados únicamente cuando cada proyecto lo requiera, con carácter técnico o consultivo y sin integrar el órgano de decisión.

Durante esa primera etapa se buscará identificar necesidades, compras recurrentes y productos que actualmente se adquieren fuera de la comarca, pero que podrían desarrollarse y fabricarse localmente.

El programa funcionaría por etapas: detectar una necesidad real, estudiar su factibilidad, desarrollar un prototipo, realizar pruebas y avanzar hacia la producción únicamente cuando exista validación técnica y un mercado comprobable.

“Queremos una conducción clara: pocos deciden, los técnicos evalúan y el mercado determina qué proyectos tienen posibilidades reales. No proponemos crear una fábrica ni una estructura costosa de manera inmediata”, explicó el concejal.

La iniciativa contempla proyectos relacionados con la actividad energética, pero también con el agua, el saneamiento, el ambiente, los residuos, la construcción, la eficiencia energética y la infraestructura urbana.

Asimismo, establece que las líneas tradicionales de crédito del ENIM deberán preservarse. “ENIM Transforma” sería una herramienta complementaria destinada específicamente a impulsar innovación, producción y empleo.

“Durante décadas, Cutral Có y Plaza Huincul aportaron energía al desarrollo del país. Ahora debemos transformar parte de esa riqueza en conocimiento, producción y trabajo para nuestra gente. La renta del subsuelo debe convertirse en el trabajo del futuro”, concluyó Godoy.