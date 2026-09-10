Cutral Co: el barrio Centro Sur invita a una jornada gratuita de ajedrez para todas las edades

La sede vecinal del barrio Centro Sur será escenario de una juntada de ajedrez organizada bajo la propuesta “Centro Sur Creciendo +”, con el objetivo de generar un espacio abierto para compartir, aprender y disfrutar de esta disciplina.
La actividad se realizará el domingo 13 de septiembre, desde las 18 horas, y será libre y gratuita para todas las edades. La convocatoria está dirigida tanto a personas que recién comienzan a acercarse al ajedrez como a quienes ya cuentan con experiencia.
Desde la organización señalaron que la jornada está pensada para participantes de todos los niveles, principiantes y avanzados, promoviendo un encuentro recreativo y de aprendizaje en torno al juego.
El encuentro tendrá lugar en la sede, ubicada en Elordi 28, junto al Natatorio Municipal.