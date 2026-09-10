Cutral Co: el barrio Centro Sur invita a una jornada gratuita de ajedrez para todas las edades

El próximo domingo

La sede vecinal del barrio Centro Sur será escenario de una juntada de ajedrez organizada bajo la propuesta “Centro Sur Creciendo +”, con el objetivo de generar un espacio abierto para compartir, aprender y disfrutar de esta disciplina.

La actividad se realizará el domingo 13 de septiembre, desde las 18 horas, y será libre y gratuita para todas las edades. La convocatoria está dirigida tanto a personas que recién comienzan a acercarse al ajedrez como a quienes ya cuentan con experiencia.

Desde la organización señalaron que la jornada está pensada para participantes de todos los niveles, principiantes y avanzados, promoviendo un encuentro recreativo y de aprendizaje en torno al juego.

El encuentro tendrá lugar en la sede, ubicada en Elordi 28, junto al Natatorio Municipal.