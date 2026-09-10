Cutral Co recibe la 9° edición de Tecno Aventura

La actividad propone diferentes postas con propuestas lúdicas y educativas vinculadas con los hidrocarburos no convencionales, la energía y la tecnología

El Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co es sede de la 9° edición de Tecno Aventura, una jornada de orientación vocacional destinada a estudiantes de quinto año de escuelas técnicas de distintos puntos de la provincia de Neuquén.

La actividad propone diferentes postas con propuestas lúdicas y educativas vinculadas con los hidrocarburos no convencionales, la energía y la tecnología, con el objetivo de acercar a los jóvenes al mundo laboral y a las distintas alternativas de formación profesional.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco; el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación de Neuquén, Amalin Temi; la directora provincial de Escuelas Técnicas, Angélica Correa; y el gerente corporativo de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol, Pablo Martellotta.

Durante su discurso, Rioseco destacó el protagonismo de las nuevas generaciones en el desarrollo económico de la provincia y señaló que Neuquén cuenta con importantes recursos vinculados al petróleo, el gas y la minería.

En ese sentido, remarcó la importancia de la educación y alentó a los estudiantes a continuar su formación: “Lo único que va a transformar la Argentina y la economía va a ser la educación”, expresó, y los instó a elegir carreras y tecnicaturas vinculadas con las necesidades y oportunidades que presenta la provincia.