Barrio Parque Este prepara un taller infantil de macetas recicladas

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción comunicándose al 299 588 2157.

Con motivo de la llegada de la primavera, la sede vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co llevará adelante un Taller Infantil de Macetas con elementos reciclados, destinado a niños y niñas mayores de 6 años.

La propuesta se desarrollará el 24 de septiembre, a partir de las 18:30, en la sede vecinal del barrio. La actividad tendrá como eje la reutilización de materiales para la creación y decoración de macetas, combinando creatividad, arte y conciencia ambiental.

Durante el encuentro, los participantes podrán intervenir latas recicladas y transformarlas en macetas decorativas. Además, la iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las infancias y contribuir al embellecimiento de la sede vecinal durante la temporada primaveral.

Desde la organización solicitaron que quienes puedan lleven dos latas de duraznos: una quedará en la sede como parte de la decoración y la otra podrá ser llevada por cada participante a su hogar.

También se recomienda llevar corchos, pinturas acrílicas y elementos para decorar. Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción comunicándose al 299 588 2157.