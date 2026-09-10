Condenan a seis años de prisión al conductor de una Hilux que provocó la muerte de dos policías, cerca de Huincul

Se realizó una audiencia judicial el 8 de septiembre en la que se resolvió la dondena de seis años de prisión efectiva para Alexandro Davila Rodríguez por la muerte de dos policías en un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, aproximadamente a las 6.45 de la mañana, sobre la ruta nacional 22, entre la torre de ingreso y el museo Carmen Funes, a la altura del comercio Epu Hueney. Según pudo demostrar la fiscalía, Davila Rodríguez había pasado la noche en un local bailable cercano y al cerrar, salió en su camioneta Hilux junto a tres jóvenes, mujeres todas ellas.

Al llegar al lugar donde ocurrió el accidente, circulaba a 125 kilómetros por hora e intentó una maniobra de sobrepaso que culminó con el choque con un vehículo Kia Sorento, en el que viajaban Claudio Marcelo Arévalo, que era el conductor, quien iba acompañado por Atilio Contreras y Julián Iván Zúñiga, que resultaron ser las víctimas fatales.

Quedó corroborado también que Dávila Rodríguez conducía alcoholizado, el test arrojó 1.98 gramos de alcohol en sangre. Testigos corroboraron que tomó dentro del local bailable y también mientras conducía.

El juez de garantías Eduardo Egea homologó el acuerdo que establecía una pena de 6 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir. Estuvieron de acuerdo el acusado, los familiares de las víctimas y el resto de personas que resultaron heridas en el incidente vial.