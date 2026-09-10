Manuel Tranamil asumió la dirección técnica de Petrolero Argentino y comenzó los entrenamientos del plantel de primera

Hablo de su regreso y los objetivos en la Copa Neuquén

El director técnico Manuel Tranamil asumió la conducción del primer equipo de fútbol del Club Petrolero Argentino y dirigió la primera práctica con el grupo de jugadores. El inicio de los trabajos contó con una concurrencia numerosa de futbolistas en el predio del club.

Durante la primera jornada, el cuerpo técnico desarrolló tareas de exigencia física que finalizaron con ejercicios de elongación. Tranamil explicó que el grupo presenta diferentes estados de preparación: un sector de los futbolistas mantenía ritmo de competencia hasta hace una semana, mientras que otros registraban un período prolongado sin actividad.

Ante este panorama, la planificación contempla periodizar las cargas de entrenamiento durante esta semana y la siguiente con el objetivo de equilibrar la condición física del grupo antes del primer partido.

En relación con la participación en la Copa Neuquén, el entrenador confirmó que el equipo afrontará el torneo únicamente con jugadores pertenecientes a la institución, descartando la llegada de refuerzos externos debido al contexto en el que asumió la nueva conducción del área de fútbol.

Asimismo, indicó que la postergación de una semana en el inicio de la competencia brinda días adicionales de trabajo para incorporar más jóvenes de las divisiones inferiores. La meta del cuerpo técnico consiste en competir con los recursos disponibles y consolidar el grupo con vistas al próximo año.

Esta etapa marca el regreso de Tranamil al banco de Petrolero Argentino, tras un período previo que debió interrumpir por problemas de salud que requirieron un proceso de recuperación. El entrenador ratificó encontrarse recuperado y con la intención de completar el proceso de trabajo al frente del equipo.

Respecto a la conformación del grupo de trabajo, la convocatoria de la dirigencia se produjo tres días antes de la presentación. En esta fase inicial, la conducción técnica cuenta con la presencia de “Pitu” Zúñiga, previendo la incorporación progresiva de más colaboradores para la atención del plantel.