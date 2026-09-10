Petrolero Argentino definió su plantel y cuerpo técnico para el Torneo Prefederal de Básquet 2026

Con varios jugadores formados en el club buscarán jugar el próximo federal

El Club Petrolero Argentino completó la conformación de su equipo para afrontar la temporada 2026 del Torneo Prefederal de Básquet. La nómina de la institución combina basquetbolistas de la división Mayores, jugadores de la categoría U21 y fichas de la división U17.

Nómina de jugadores La plantilla del equipo se encuentra dividida por las siguientes categorías:

Mayores: Agustín Silva, Marco Roumec, Nataniel Rodríguez, Matías Arias y Claudio Beling.

Agustín Silva, Marco Roumec, Nataniel Rodríguez, Matías Arias y Claudio Beling. U21: Juan Peral, Bautista Schwindt, Sebastián Ojeda, Agustín Pizarro, Francisco Gendana, Gamal Baumgartner y Gael Rojas.

Juan Peral, Bautista Schwindt, Sebastián Ojeda, Agustín Pizarro, Francisco Gendana, Gamal Baumgartner y Gael Rojas. U17: Cristian Parada, Galo Cúneo y Felipe Herrera.

Cuerpo técnico Ariel López asumió la dirección técnica del equipo de Mayores tras su labor previa en las divisiones formativas de la institución. La estructura de trabajo se completa con Camila Caballero en el rol de asistente y Tomás Vialón a cargo de la preparación física.

El primer partido oficial en el certamen se disputará este viernes 11 de septiembre a las 21:30 horas. En esa jornada, Petrolero recibirá a Pérfora para disputar el clásico de Plaza Huincul en el estadio Vicente “Cacho” Ciucci.